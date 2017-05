Il fiscalista di Corona: "faceva 130mila euro di nero al mese"

In linea con la difesa, che sta cercando di dimostrare come Fabrizio Corona, una «macchina da soldi», sia tornato in carcere ingiustamente per una questione solo fiscale, un consulente del pool legale ha fornito oggi in aula i numeri sui guadagni cash dell’ex 're dei paparazzì: in meno di 9 mesi, tra novembre 2015 e luglio 2016, ha incassato per le sue serate nei locali «883mila euro in nero» e ha ottenuto altri «compensi non fatturati» per 326mila euro per un totale di oltre 1,2 milioni, ossia più di 130mila euro al mese.

L’ex agente fotografico, imputato davanti al collegio presieduto da Guido Salvini per quei circa 2,6 milioni in contanti trovati in parte in Austria e in parte in un controsoffitto, deve rispondere, però, non solo di «sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte» ma anche di aver violato le norme patrimoniali sulle misure di prevenzione e soprattutto di esser riuscito a raggirare quelle norme intestando fittiziamente i contanti alla sua collaboratrice Francesca Persi, imputata. Una presunta intestazione fittizia di beni che ha giustificato la misura cautelare che ha riportato in carcere Corona lo scorso ottobre.