(ANSA) - MILANO, 23 MAG - E' passato tra le proteste degli studenti l'inserimento del numero chiuso nella Facoltà di Studi Umanistici alla Statale di Milano. Ne dà notizia il coordinamento universitario Link, spiegando che il Senato Accademico della Statale ha avallato l'impostazione del rettore Gianluca Vago con 18 voti favorevoli su 35 presenti. Al di là delle sbarre che, dopo l'irruzione di martedì scorso, blindavano la seduta del Senato, studenti e docenti hanno manifestato stendendosi a terra con lo striscione "non calpestate la volontà degli studenti". Nelle scorse settimane, in segno di protesta, si erano susseguite lezioni, culminate nel presidio di martedì scorso, conclusosi con l'ingresso in Senato degli studenti e la sospensione della seduta da parte del Rettore.