False abilitazioni per autotrasportatori: un impiegato Parmalat fra i 12 arrestati

C'era un motivo se decine di autotrasportatori di varie province italiane, per ottenere o rinnovare la «Carta di qualificazione del conducente», si iscrivevano ai corsi di autoscuole di Mozzate o Dongo, quando era possibile seguirli in tutta Italia. Lo hanno accertato la Polizia stradale e la Guardia di Finanza di Como, che proprio per quell'anomalia avevano avviato un’inchiesta scoprendo un sistema di tangenti.

Dalle indagini è emerso che sarebbero almeno 300 le attestazioni rilasciate fraudolentemente. Dodici le persone arrestate (7 in carcere, 5 ai domiciliari), tra cui il dirigente della Direzione Territoriale dei Trasporti di Como, Antonio Pisoni, e un impiegato della Parmalat, accusato di avere pagato le autoscuole per ottenere fraudolentemente le certificazioni per 73 autotrasportatori che sono, spiegano dall’azienda, collaboratori esterni. La Parmalat in una nota ha subito precisato di «ritenersi parte lesa e che sta collaborando già da diversi mesi con gli inquirenti e le forze di Polizia al fine di chiarire ogni eventuale responsabilità di propri dipendenti».

Due i filoni di indagine seguiti dalla Procura della Repubblica di Como, come ha spiegato il Procuratore Nicola Piacente: il primo riguarda il conseguimento dell’Abilitazione speciale al trasporto di merci pericolose (Adr) che viene rilasciata dopo il superamento di una prova di esame. Secondo le accuse il dirigente della Dtpt di Como, dietro pagamento di somme di denaro, avrebbe personalmente falsificato gli elaborati e i verbali di esame di 78 candidati presentati da due autoscuole comasche (la «Luigi» di Mozzate e la «Catelli» di Uggiate Trevano), inserendo di suo pugno le risposte esatte ai questionari. Da qui le accuse, per il dirigente e anche per i rappresentanti delle autoscuole, di associazione per delinquere, corruzione, falso in atto pubblico e in certificazioni.

L’altro filone riguarda la «Carta di qualificazione del conducente» (Cqc), che si ottiene e si rinnova dopo la frequenza obbligatoria a corsi tenuti da autoscuole autorizzate. Secondo le accuse, in cambio di corrispettivi in denaro che andavano da 250 a 800 euro a patente, due autoscuole (la «Luigi» di Mozzate e la «Albini» di Dongo) simulavano la regolare frequenza degli autotrasportatori ai corsi falsificando i registri ed emettevano attestati sulla base dei quali la Direzione provinciale dei trasporti di Como, indotta in errore, ha poi rilasciato 332 patenti. In questo filone rientra anche il caso della Parmalat.

In giornata sono state effettuate 31 perquisizioni nelle autoscuole coinvolte nelle abitazioni degli indagati. Le sedi delle tre autoscuole e l’ufficio del dirigente arrestato sono stati messi sotto sequestro.