Spaccia agli studenti e li taglieggia: arrestato 26enne del Burkina Faso

Un 26enne originario del Burkina Faso è stato arrestato dai carabinieri di Fiorenzuola d’Arda con le accuse di spaccio, rapina ed estorsione. Lo straniero, che si aggirava tutti i giorni vicino a una scuola superiore di Fiorenzuola, era stato notato da un insegnante mentre si faceva consegnare un portafogli e un telefono cellulare attraverso una finestra della scuola da uno studente minorenne. Il docente, insospettito, ha avvertito i carabinieri comandati dal maggiore Emanuele Leuzzi che hanno avviato le indagini.

Si è così scoperto che l’immigrato, oltre a vendere marijuana di pessima qualità (veniva trattata con l’ammoniaca per aumentarne il peso) ad alcuni studenti, li minacciava e li taglieggiava se non riuscivano a pagare la droga, obbligandoli anche con la forza a consegnare oggetti di valore. Ora si trova in carcere in attesa della convalida dell’arresto da parte del gip.