Cena romana per Ivanka a base di gnocchi cacio e pepe

Cena romana per Ivanka Trump ed il marito Jared Kushner, che stanno cenando nel ristorante «Cave di Sant'Ignazio» al centro di Roma. La coppia ha assaggiato gli antipasti a base di mozzarella di bufala e bruschette prima di passare alle prime portate. «Abbiamo servito gnocchi cacio e pepe», racconta Luigina, proprietaria del ristorante a conduzione familiare. La figlia del presidente americano «è stata molto affabile e gentile», spiega ancora la titolare. «Mi ha detto di essere molto felice di passare la serata in un posto accogliente, ci fa molto onore», ha concluso.

Intanto piazza di Sant'Ignazio resta sempre blindata, con le forze dell’ordine a presidiare gli accessi, chiusi al pubblico. Per la coppia è stata riservata una saletta privata, lontana dagli occhi indiscreti dei clienti, anche se sui social cominciano a trapelare alcune immagini della figlia del presidente, immortalata in abito grigio.