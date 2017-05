Accoltella un compagno in classe per "provare la lama"

Ferisce in aula un suo compagno di classe, già oggetto delle sue "attenzioni", solo per provare il coltellino trovato in strada che prima aveva anche testato su di sé: è accaduto nella scuola media "Augusto Console" del quartiere Fuorigrotta di Napoli. Autore del gesto è un ragazzo "difficile" poco più che tredicenne, che in passato si era già comportato da bullo, anche nei confronti della vittima, un quattordicenne. La lama gli ha procurato una lieve ferita sul gluteo, medicata dal 118 con un punto di sutura. Il tredicenne frequenta la terza media e può essere considerato un bullo atipico: a scuola prende buoni voti, è considerato un calciatore promettente e si è già iscritto alle superiori.

L’episodio è avvenuto in aula, durante il cambio turno dei professori i quali al momento del ferimento erano presenti ma non si sono accorti dell’accaduto. I due erano seduti l’uno vicino all'altro. A innescare il gesto non è stata una lite ma solo la volontà, da parte del tredicenne, di appurare se quella lama - lunga 6-7 centimetri - era in grado di provocare un taglio. Il quattordicenne ha accusato un bruciore e ha chiesto ai docenti di andare in bagno. Lì si è accorto che perdeva sangue e ha avvertito i professori. I docenti hanno subito chiamato il 118: i sanitari hanno medicato la vittima con un punto di sutura. A questo punto è scattata la denuncia, da parte dei genitori del quattordicenne, che si sono recati nel vicino commissariato San Paolo. Gli investigatori della Polizia di Stato hanno ascoltato i professori, il dirigente scolastico, i genitori di ragazzo ferito e anche la madre del tredicenne. Il gesto è stato stigmatizzato. La Procura dei Minori ha disposto l'intervento degli assistenti sociali.

«Quando gli ho chiesto "cosa hai fatto?" Lui mi ha risposto "cosa ho fatto?... Non ho fatto niente": a spiegare l’accaduto è Armando Sangiorgio, il dirigente scolastico reggente della scuola media "Augusto Console". "Non si è reso conto della gravità del suo gesto", aggiunge. Comunque, secondo Sangiorgio, il tredicenne "è solo un ragazzo in difficoltà che può e deve essere recuperato. Noi - continua - abbiamo il dovere di capire il suo malessere e tentare di risolverlo. Mostriamo sempre molta attenzione ai problemi di natura psicologica, ma purtroppo non siamo attrezzati per fronteggiarli".



Il tredicenne vive sul litorale domitio e la madre, che da sola, in assenza del marito, sta portando avanti la famiglia lavorando duramente, è impiegata in una ditta che ha sede proprio a Fuorigrotta. Per questo motivo, negli anni scorsi, ha deciso di iscrivere suo figlio in quell'istituto, per meglio gestire i suoi gravosi impegni.

"Non si tratta di un ragazzo violento - sottolinea la dirigente scolastica regionale Luisa Franzese - ma di un ragazzo con difficoltà familiari e con un forte temperamento. Adesso dobbiamo lavorare per capire perché aveva un coltello in tasca. Quanto accaduto merita una analisi più approfondita". La dirigente ha disposto, per domani, un’ispezione nell'istituto, e un incontro con l’obiettivo di "comprendere il disagio e, soprattutto, per capire cosa è possibile fare per risolverlo".