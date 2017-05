Alpinismo: altri 4 morti sull'Everest, record di 10 in 2017

(ANSA) - KATHMANDU, 24 MAG - Quattro alpinisti, fra cui una donna, sono stati trovati morti nella loro tenda al livello del quarto ed ultimo campo base dell'Everest, portando a nove le vittime della stagione 2017, a cui si deve aggiungere un decimo decesso avvenuto sul lato cinese della montagna più alta del mondo. Lo riferisce oggi The Himalayan Times. Un responsabile del campo base che si trova a 8.000 metri ha riferito che i cadaveri sono stati rinvenuti da sherpa che cercavano i resti di uno scalatore slovacco deceduto di recente. Per il momento, indica il giornale, si sa solo che nella tenda si trovavano i corpi senza vita di due nepalesi e due stranieri di nazionalità imprecisata. Fra le altre vittime della stagione, record per decessi, vi sono l'americano Roland Yearwood, l'indiano Ravi Kumar, il nepalese ultraottantenne Min Bahadur Sherchan e lo svizzero Ueli Steck.