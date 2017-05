Sicurezza: rafforzati controlli a Palagiustizia Torino

(ANSA) - TORINO, 24 MAG - Lunghe code e interminabili attese per chi deve accedere al Palazzo di giustizia di Torino: i controlli all'ingresso per il pubblico sono stati intensificati in maniera straordinaria dopo un servizio di Striscia la Notizia, andato in onda due giorni fa, in cui si mostra una collaboratrice della trasmissione entrare nell'edificio con una pistola scacciacani (e una telecamera nascosta) infilata sotto la cintura. La coda comincia oltre l'ampio atrio del Palazzo, verso la strada. Ad alcune persone, al momento del passaggio a metal detector, vengono anche fatte togliere le scarpe. "Capisco i controlli - afferma un avvocato - ma ci sono testimoni senza i quali le udienze non possono andare avanti". (ANSA).