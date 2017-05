Frode per forniture traforo Tenda bis, arresti

(ANSA) - CUNEO, 24 MAG - Arresti e denunce per furto aggravato e frode in pubbliche forniture: li sta eseguendo la guardia di finanza di Cuneo, che hanno sequestrato per gravi irregolarità il cantiere del Tenda bis, il raddoppio del traforo internazionale che collega Italia e Francia passando da Cuneo. Il blitz delle fiamme gialle sta impegnando decine di uomini e mezzi. Le misure cautelari, tra arresti domiciliari e obbligo di dimora, sarebbero nove e riguarderebbero alcuni dipendenti delle società coinvolte nella realizzazione dell'opera. I destinatari delle misure, secondo quanto appreso, sarebbero alcuni dipendenti delle società costruttrici del raddoppio del tunnel che collega Limone Piemonte e la Val Vermenagna alla Val Roya, in Francia. In corso anche diverse perquisizioni. L'inchiesta è coordinata da sostituto procuratore Chiara Canepa.(ANSA).