Terremoto: si riduce ancora zona rossa a Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 24 MAG - Si riduce ancora nel centro storico di Norcia la "zona rossa" creata in seguito al forte scossa di terremoto del 30 ottobre scorso. Il sindaco Nicola Alemanno ha firmato una nuova ordinanza in cui dichiara percorribili altre vie e piazze del centro storico. In particolare, tornano a disposizione dei cittadini e dei visitatori via Cesare Battisti, via Renzi, parte di piazza Garibaldi, parte di piazza Duomo e si allarga ancora la porzione agibile di piazza San Benedetto. All'interno del centro storico di Norcia sono già molte le strade restituite alla gente e tante sono le attività commerciali, in particolare negozi di prodotti tipici, ristoranti, bar e l'hotel Seneca. Fuori dalle mura proseguono intanto i vari lavori per la realizzazione dei moduli abitativi da consegnare agli sfollati. Al momento sono state consegnate già 101 casette, entro l'estate verranno realizzate tutte le 500 previste. (ANSA).