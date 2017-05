(ANSA) - TAORMINA (MESSINA), 24 MAG - Prima nave militare italiana arrivata nell'ambito del piano sicurezza per il G7 a largo di Capo Taormina. Nello specchio di mare antistante la Perla dello Ionio da stamattina il cacciatorpediniere lanciamissili della Marina Militare, Francesco Mimbelli (D 561) pattuglia il tratto compreso tra Spisone, Capo Taormina ed il molo di Schisò. È un'unità multiruolo per la lotta antiaerea, lotta antisommergibile, lotta antinave e per il bombardamento a lungo raggio. (ANSA).