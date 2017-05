(ANSA) - MONTESILVANO (PESCARA), 24 MAG - Linea ferroviaria adriatica bloccata tra Montesilvano e Silvi (Teramo) per la presenza di un oggetto sospetto sui binari. Secondo le prime informazioni si tratta di un involucro bianco incellofanato, con dei fili elettrici attorno. E' stato rinvenuto da alcuni operai impegnati in lavori di manutenzione. Sul posto, Polfer e forze dell'ordine, mentre si attende l'arrivo degli artificieri per la bonifica dell'area. La circolazione ferroviaria è interrotta dalle 12.10.