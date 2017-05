People mover, ex giunta Bologna deve risarcire 1,5 milioni

(ANSA) - BOLOGNA, 24 MAG - L'ex sindaco di Bologna Flavio Delbono, sette componenti della sua giunta e un dirigente comunale sono stati condannati dalla Corte dei Conti dell' Emilia-Romagna a risarcire con un milione e 500mila euro, in parti uguali, la società di trasporto pubblico Tper, ex Atc, per la vicenda del 'People Mover'. A tanto ammonta, secondo i giudici contabili, il danno erariale provocato dalla decisione del Comune di autorizzare, con una delibera di giunta di fine 2009, la propria controllata Atc a partecipare alla società di progetto 'Marconi Express' prevista nell'ambito della concessione di progettazione, costruzione e gestione della navetta con monorotaia sopraelevata che collegherà l'aeroporto e la stazione di Bologna. Il bando in 'project financing' fu vinto da Ccc, il Consorzio cooperative costruzioni, e per l'opera sono da poco iniziati i cantieri. Con la delibera, si legge nella sentenza, si scaricò "tutto il rischio imprenditoriale relativo alla gestione della concessione sulla società pubblica Atc". (ANSA).