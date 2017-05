(ANSA) - BERLINO, 24 MAG - "Non è previsto che commercio o clima possano restare fuori dal comunicato finale del G7. Abbiamo negoziati duri alle spalle su questi temi". Lo ha detto una fonte del governo tedesco, rispondendo a una domanda sulla possibile esclusione di uno dei due temi dalla dichiarazione finale del G7. "Sul commercio si dirà qualcosa. Sul clima molto dipende da come va la discussione. Il desiderio degli italiani è che si dica qualcosa su tutti e due i temi", ha aggiunto. Il presidente italiano vuole che la dichiarazione finale del vertice sia elaborata venerdì notte, per pubblicarla già sabato. Sarà più breve, ma non più semplice, quest'anno", ha aggiunto la fonte.