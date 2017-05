(ANSA) - ROMA, 24 MAG - "Le intercettazioni bisognerebbe regolarle e il dottor Gratteri fece una buona proposta che purtroppo non siamo stati in grado" di fare approvare. "Io ho molta stima del procuratore Gratteri, ma apprezzo che si arrivi a sentenza e non tutti lo fanno". Lo dice Matteo Renzi, segretario del Pd, al Maurizio Costanzo Show. "Nella vicenda che riguarda mio padre c'è una dimensione umana. Ma voglio la verità su questa vicenda perché ci sono troppe cose poco chiare", aggiunge.