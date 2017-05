(ANSA) - LONDRA, 24 MAG - Il Chelsea ha annunciato di aver cancellato la parata della vittoria a Londra per il trionfo in Premier League dopo la strage di Manchester. La squadra di Antonio Conte rinuncia così a festeggiare come segno di rispetto per le vittime dell'attentato all'arena e per la massima allerta terrorismo scattata nella capitale e nel resto del Regno. La cerimonia era in programma per domenica.