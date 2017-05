Mo: striscione contro Israele, per giudice non è razzismo

(ANSA) - VERCELLI, 24 MAG - Sono stati assolti dal tribunale di Vercelli perché il fatto non sussiste dall'accusa di incitamento all'odio razziale Alessandro Jacassi e Sergio Caobianco, che nel luglio 2014 avevano appeso uno striscione sulla sinagoga di via Foa con le scritte "Stop bombing Gaza", "Free Palestine" e "Israele Assassini". Il drappo comparve nei giorni dell'operazione 'Margine Protettivo'. La Comunità ebraica di Vercelli presentò una denuncia; al processo si è costituita parte civile. "Quell'azione - commentano gli avvocati difensori Gianluca Vitale e Laura Martinelli - era un grido di dolore di fronte al bombardamento di Gaza. Non aveva assolutamente niente a che fare con il popolo ebraico". Fra i testimoni Angelo Stefanini, ex rappresentante dell'Oms per i "territori occupati" in Palestina e responsabile della cooperazione italiana, il quale, citando un rapporto Onu, ha spiegato che ci furono duemila morti di cui quasi 500 bambini. Intervenuta anche la giornalista e scrittrice israeliana Amira Hass. (ANSA).