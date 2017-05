(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Allo stato non risultano collegamenti del kamikaze di Manchester, Salman Abedi, con l'Italia. E' quanto riferito - si apprende - dal direttore dell'Aisi, Mario Parente, al Copasir. Con l'intelligence britannica ci sono stati scambi di informazioni ed il fatto che l'attentatore fosse di origine libica aveva fatto salire l'attenzione degli 007 italiani. Ma sembra che il giovane non abbia mai avuto contatti con soggetti 'attenzionati' in Italia. Pare inoltre escluso che Abedi abbia fatto tutto da solo, si cercano complici e collegamenti.