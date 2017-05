Migranti: Oim, almeno 156 dispersi nel week-end

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - "Ci sono almeno 156 persone disperse da venerdì scorso nel Mediterraneo, vittime di un naufragio di cui abbiamo avuto notizia solo ieri sera": lo rende noto Flavio Di Giacomo, portavoce dell'Oim, riferendo quanto raccontato da alcuni superstiti. "Con questi 156 e i 31 dispersi di oggi - spiega Di Giacomo - siamo arrivati a 1.500 morti in tutto il Mediterraneo quest'anno, dei quali circa 1.400 sulla rotta Libia-Italia". Secondo le notizie di cui è venuto a conoscenza l'Oim da alcuni dei 952 migranti sbarcati domenica scorsa a Taranto, un gommone con 130 persone, partito venerdì 19 maggio da Sabrata, in Libia, dopo qualche ora ha incontrato un gommone semi-affondato con quattro persone aggrappate, che sono state soccorse e prese a bordo. I quattro superstiti hanno raccontato ai loro soccorritori - che lo hanno poi riferito agli operatori dell'Oim - di essere partiti anche loro venerdì, ma da Tripoli, in 160; a bordo c'erano anche donne e bambini. I dispersi sarebbero quindi 156.