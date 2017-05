(ANSA) - BRUXELLES, 24 MAG - La Nato entrerà a far parte della Coalizione anti-Isis come membro a pieno titolo. La decisione è stata presa in una riunione del Consiglio Atlantico a livello di ambasciatori che si è tenuta nel pomeriggio, in cui anche Francia e Germania, che avevano espresso perplessità, hanno dato il consenso. Lo indicano fonti diplomatiche. La decisione sarà ufficializzata domani, al vertice informale. Il Segretario generale, Jens Stoltenberg, in mattinata ha escluso che la Nato possa avere ruoli di combattimento nella Coalizione.