Evaso dai domiciliari, trovato nascosto in un armadio

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - Un pregiudicato di 49 anni, evaso dagli arresti domiciliari a Montescaglioso (Matera) è stato arrestato dalla polizia a Milano mentre si nascondeva nell'armadio di un altro arrestato ai domiciliari nella zona di Greco-Turro. Gli agenti del commissariato di zona, diretti da Giorgia Iafrate, ieri pomeriggio si sono presentati a casa del pregiudicato per verificare che fosse in casa come da prescrizione ma hanno sentito un rumore provenire dall'armadio della camera da letto. All'interno c'era V.L., nato a Pavia e con precedenti per omicidio, che con una recente sentenza del tribunale di Milano era stato condannato (per reati in materia di stupefacenti) ai domiciliari a casa della madre in provincia di Matera. Il proprietario di casa è stato indagato per favoreggiamento, il 49enne è finito in carcere.