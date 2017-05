Due ragazzi albanesi poco più che maggiorenni sono stati trovati morti la scorsa notte in una cava dismessa in località Acquasanta, nel comune della Spezia.

Secondo i primi accertamenti del medico legale, la morte risalirebbe ad almeno tre giorni fa. Sui corpi non sono state trovate ferite da arma da taglio o da fuoco. I due sarebbero precipitati in modo accidentale dalla soprastante strada litoranea che porta alle Cinque terre, dopo un volo di 40 metri.

Uno dei due giovani aveva 19 anni e si chiamava Fabiol Kycyku: ne era stata denunciatala scomparsa. I familiari, che vivono alla Spezia, non avevano sue notizie da domenica scorsa.

Sul caso sta indagando la polizia.