Manchester: trovato materiale per altre bombe

(ANSA) - LONDRA, 25 MAG - La polizia di Manchester ha trovato materiale per realizzare altri ordigni esplosivi nei raid compiuti dopo la strage all'arena. Ne dà notizia l'Independent, secondo cui potevano essere utilizzati in "attacchi imminenti". Sui media del Regno Unito l'ipotesi che circola è che l'appartamento perquisito ieri dagli agenti nel centro della città fungesse da luogo per la costruzione delle bombe.

Intanto, secondo il Guardian, la polizia ha arrestato altre due persone in connessione con l’attentato di Manchester, portando così il totale a 8 fermi.

FUGA DI NOTIZIE: LA POLIZIA NON DARA' PIU' INFORMAZIONI AGLI STATI UNITI. La polizia di Manchester ha interrotto con gli Usa la comunicazione delle informazioni sull'attentato di due giorni fa dopo la pubblicazione dei 'leak' sull'inchiesta da parte della stampa statunitense. Lo afferma la Bbc.

Da parte sua il servizio antiterrorismo nazionale ha commentato che «la diffusione non autorizzata» di elementi d’indagine sulla la strage di Manchester «danneggia le inchieste» e rischia di «compromettere le relazioni» con servizi segreti alleati. «Noi condividiamo informazioni sensibili» con «i servizi di sicurezza nostri partner», ha detto un portavoce: «se la fiducia si rompe, le relazioni vengono compromesse e le inchieste danneggiate».