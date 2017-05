(ANSA) - MILANO, 25 MAG - La condanna all'ergastolo è stata chiesta oggi a Milano per Rocco Schirripa, imputato davanti alla Corte d'Assise con l'accusa di essere l'esecutore materiale dell'omicidio del procuratore di Torino Bruno Caccia, ucciso nel 1993. La richiesta del carcere a vita per il panettiere di origini calabresi, in cella dal 2015, è stata formulata dal pm della Dda Marcello Tatangelo secondo il quale uccidere Caccia a colpi di pistola fu una "prova di coraggio" data da Schirripa a Domenico Belfiore, esponente di spicco della 'ndrangheta. (ANSA).