(ANSA) - ROMA, 25 MAG - "La sicurezza è compito dello Stato. E lo Stato ha le carte in regola per garantirla". Lo ha detto il presidente del Senato Pietro Grasso commentando, durante la trasmissione "Quante storie" su Rai3, un filmato in cui si vedeva come privati cittadini, soprattutto le donne, vadano a comprare armi per difendersi da soli contro la criminalità.