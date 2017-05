(ANSA) - CALTAGIRONE (CATANIA), 25 MAG - "L'arresto nei giorni scorsi di un pachistano per violenza sessuale commessa nei confronti di una nigeriana nel Cara di Mineo è l'ennesima conferma che la struttura, che ospita al momento circa 3.500 migranti, è ingestibile ed è un serio problema per l'ordine pubblico" anche per "i numerosi casi di abusi registrati e non tutti denunciati, tanto che lì ci sono molte donne che vivono con la paura di essere stuprate". Lo afferma all'ANSA il procuratore di Caltagirone Giuseppe Verzera.