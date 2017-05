Musei: Pd, ha funzionato scelta direttori stranieri

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - "In tre anni i musei italiani hanno visto crescere i propri visitatori del 15%. Da 38 a 44,5 milioni di biglietti staccati, in controtendenza rispetto al resto d'Europa. Certo, abbiamo uno dei patrimoni artistici, culturali e archeologici più ricchi al Mondo, ma in passato nel nostro Paese la cultura non sempre ha avuto il segno più. E se qualcosa in questi anni è cambiato è grazie al lavoro del ministro Dario Franceschini". Lo scrive su Facebook Ettore Rosato, presidente dei deputati Pd sottolineando che "hanno funzionato la riforma dei beni culturali, le domeniche gratuite, le nuove direzioni autonome. E così sono state rilanciate anche realtà prima abbandonate al degrado come gli scavi di Pompei o la Reggia di Caserta". "Ha contribuito a cambiare l'immagine dell'Italia all'estero - spiega Rosato - anche la scelta di selezionare con bando internazionale i direttori dei principali poli museali italiani". Una scelta che ha funzionato.