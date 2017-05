Lega: Salvini, proporrò limiti a mandati interni

(ANSA) - CASSANO MAGNAGO (VARESE), 25 MAG - Il limite dei due mandati per gli eletti della Lega Nord a qualsiasi livello "è una cosa che proporrò al Consiglio Federale, l'hanno proposto diversi nostri esponenti, dai sindaci ai giovani, secondo me è giusto". Lo ha detto Matteo Salvini conversando coi giornalisti a margine di un incontro per le Comunali a Cassano Magnago, paese natale di Umberto Bossi. La domanda nasceva proprio dal ruolo che avrà ancora Bossi. "Se passa il principio è un bene - ha risposto Salvini senza citare il fondatore -, altrimenti saranno comunque i militanti a scegliere le candidature. Secondo me, come linea di principio mettere il limite al numero dei mandati per avere un ricambio ed energie nuove è fondamentale". I giornalisti hanno fatto notare a Salvini che un tetto ai mandati riguarderebbe anche il suo da europarlamentare. "Riguarda anche me, che sono a un mandato e mezzo in Europarlamento", ha confermato il segretario della Lega.