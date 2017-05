Manchester: fonti, Abedi si è radicalizzato in Libia

(ANSA) - MANCHESTER, 25 MAG - Salman Abedi, il terrorista suicida di Manchester, si è "probabilmente radicalizzato in Libia". Lo dicono all'Ansa fonti della comunità libica di Manchester, mettendo in dubbio che si possa essere 'convertito' all'Isis in Gran Bretagna. E ipotizzando che in Libia possa essere anche chi lo ha aiutato a preparare la bomba. La comunità si sente ora "sotto pressione" nel Regno, ma assicura di aver "sempre collaborato" e di "voler collaborare con la polizia". Abedi era stato in Libia di recente e al momento di ripartire "disse alla famiglia che stava andando in Arabia Saudita" per il pellegrinaggio alla Mecca, rivela all'ANSA Mohamed Fadil, "portavoce della comunità libica di Manchester" citando fonti in contatto con la famiglia del terrorista.