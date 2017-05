Macron a Juncker, 'su Ue non farò mai dichiarazioni vuote'

(ANSA) - BRUXELLES, 25 MAG - Nel loro primo incontro, il presidente francese, Emmanuel Macron, e della Commissione Ue, Jean Claude Juncker, hanno discusso soprattutto di Europa sociale e di direttiva sui lavoratori distaccati. "Non troverete mai da parte mia grandi dichiarazioni che non portano da nessuna parte", ha detto Macron, spiegando di preferire un "approccio pragmatico". "L'attuale situazione dei lavoratori distaccati affievolisce il sentimento europeo", è quello che "ci ha portato alla Brexit", ha detto. Tra i francesi è molto sentito il problema dei lavoratori che vengono pagati con stipendi e contributi dei Paesi di origine dell'azienda, e poi distaccati in Francia. Le stesse aziende francesi spesso lo fanno per risparmiare sul costo di manodopera. "Quando non si capisce più il funzionamento dell'Ue ci si allontana", ha detto Macron. Juncker si è detto piacevolmente sorpreso dal "primo presidente che mi parla di Europa sociale come primo tema", e ha chiarito che "in Europa non c'è spazio per il dumping sociale.