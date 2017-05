(ANSA) - ROMA, 25 MAG - "I numeri per la maggioranza per approvare la legge elettorale sono un falso problema, perche' e' sufficiente quella di governo". Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Ap Angelino Alfano rispondendo ad una domanda a margine di un convegno alla Camera del Cespi. "Da parte nostra c'e' la buona volontà per approvare una legge che garantisca governabilità e rappresentatività, ma ci vuole la disponibilità di tutti. E se si parte dai numeri della maggioranza si può approvare senza troppe acrobazie".