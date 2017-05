(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Verso il primo ok del Parlamento al ddl che abolisce i vitalizi dei parlamentari. La commissione Affari costituzionali della Camera ha terminato l'esame di tutti gli emendamenti, approvando una manciata di modifiche. Il mandato al relatore sarà votato il prossimo martedì. Il testo base, che ricalca la proposta a prima firma Matteo Richetti (Pd), prevede che per tutti gli eletti, anche per gli ex parlamentari, l'assegno previdenziale sia calcolato con il sistema contributivo.