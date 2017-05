Gaza, eseguite tre condanne a morte

(ANSA) - GAZA, 25 MAG - In una installazione di Hamas a Gaza sono state eseguite, davanti un folto pubblico di invitati, le condanne a morte di tre palestinesi giudicati responsabili dell'uccisione di un comandante militare di Hamas, nel marzo scorso. Lo rende noto il ministero degli interni di Gaza. Uno dei condannati è stato impiccato, mentre gli altri due sono stati fucilati da un plotone di esecuzione. I tre palestinesi, che secondo Hamas hanno agito per conto di Israele, erano stati condannati a morte dopo che - secondo la versione ufficiale - avevano confessato le proprie responsabilità nell'uccisione, il 25 marzo, di Mazen Fuqaha, un responsabile militare di Hamas che aveva scontato una lunga detenzione in Israele. Alle esecuzioni hanno assistito un migliaio di persone, fra cui i familiari di Fuqaha e dei tre condannati, nonché alti ufficiali, funzionari e giornalisti. Nei giorni scorsi i condannati avevano chiesto, ma invano, che le esecuzioni fossero rinviate fino al termine del Ramadan, ormai imminente.