(ANSA) - BANGKOK, 25 MAG - E' di almeno 21 morti, tra cui 13 militanti islamici, il bilancio degli scontri a fuoco tra l'esercito filippino e il gruppo armato Maute nella città di Marawi, che hanno portato alla proclamazione della legge marziale per l'intera isola meridionale di Mindanao. Lo hanno comunicato le autorità di Manila. Mentre una dozzina di cattolici rimane in ostaggio dei militanti e migliaia di residenti hanno lasciato le proprie case, nella città di 200 mila abitanti proseguono le operazioni militari per riprendere il controllo delle aree occupate dai combattenti.