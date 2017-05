Trump, 'sono stato diretto, tutti i membri Nato paghino'

(ANSA) - BRUXELLES, 25 MAG - "Sono stato molto diretto con i membri Nato, finalmente devono contribuire nel modo giusto con la quota giusta rispettando gli obblighi finanziari, ma 23 dei 28 membri Nato ancora non pagano quanto dovrebbero pagare, questo non è giusto per il popolo e per i contribuenti degli Stati Uniti". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump a Bruxelles, parlando all'apertura del vertice nato nella sua nuova sede. "Se tutti i paesi Nato versassero il 2% del Pil nazionale come contributo alla Nato avremmo 119 miliardi di dollari in più da spendere per la nostra difesa", ha osservato Trump, per il quale, tuttavia, neanche quella percentuale sarebbe sufficiente. "Non ho mai chiesto quanto costa questo nuovo quartiere generale, ma è bellissimo", ha quindi detto Trump, con riferimento ai costi che hanno superato il miliardo di euro, a proposito della nuova sede dell'Alleanza, consegnata oggi ufficialmente dal re del Belgio al segretario generale, Jens Stoltenberg.