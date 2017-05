Uccise moglie e suocera, confermata condanna a venti anni

(ANSA) - MODENA, 25 MAG - La corte d'Appello di Bologna ha confermato la condanna a 20 anni di carcere (giunta in abbreviato), con concessione delle attenuanti generiche, nei confronti di Francesco Grieco, il 54enne di Gorghetto (a Bomporto in provincia di Modena) che, nel maggio del 2015, ha soffocato la moglie e ammazzato a martellate la suocera. L'uomo aveva strangolato e soffocato con un asciugamano la moglie 52enne Francesca Marchi, insegnante di scuola materna a Carpi, per poi uccidere a martellate la suocera ultranovantenne, Rita Tabarroni: questo secondo delitto avvenne a dodici ore di distanza dal primo, perché l'anziana, ferma a letto, continuava a chiedere che fine avesse fatto la figlia. Grieco era rimasto ore e ore nella casa di Bomporto davanti al cadavere della moglie, che aveva anche tentato di rianimare, prima di decidere di liberarsi anche della suocera. L'avvocato di Grieco, il modenese Guido Sola, resta in attesa delle motivazioni per decidere se portare il caso alla Corte di Cassazione. (ANSA).