Pd: corrente Orlando diventa Movimento, manca per ora nome

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Un movimento, che guardi all'esterno del Pd, al mondo dell'associazionismo e al centrosinistra. E' il progetto avviato dalla mozione Orlando, in un incontro che ha visto oggi riuniti a Roma con Andrea Orlando, Andrea Martella e Gianni Cuperlo i dirigenti nazionali e i coordinatori regionali della mozione che ha sostenuto il ministro per la segreteria Pd. La nuova area della minoranza Pd, sostenuta tra gli altri da Nicola Zingaretti e Anna Finocchiaro, ha l'ambizione - viene spiegato - di farsi movimento per rilanciare anche all'esterno del partito "la necessità di costruire una nuova alleanza di centrosinistra che si contrapponga all'idea delle larghe intese con Berlusconi e possa mettere insieme forze sociali e politiche, da Pisapia a Prodi e Letta". Non solo interverrà nel dibattito Pd ma svolgerà anche iniziative e campagne esterne. Il percorso, porterà dopo le amministrative, nella seconda metà di giugno, a un evento in cui sarà svelato anche il nome del movimento.