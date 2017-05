Comuni:Firenze, turisti scavalcano barriere ponte S.Trinita

(ANSA) - FIRENZE, 25 MAG - A poche ore dalla loro installazione, le barriere 'antiscavalco' collocate sui parapetti del ponte di Santa Trinita nel centro storico di Firenze hanno già mostrato la loro inadeguatezza: passanti e turisti ci passano tranquillamente attraverso e si siedono sul ponte, a strapiombo sull'Arno o addirittura oltre, sulle sporgenze. Esattamente come accadeva fino a ieri. Tutto è documentato sui social network, dove tanti fiorentini stanno postando foto delle barriere e ironizzando sulla loro inutilità. "Sulla soluzione adottata - ha detto il sindaco Dario Nardella - ho qualche dubbio, non solo di natura estetica. Non mi pare questo il modo adatto per affrontare il problema e ho chiesto ai tecnici del Comune che hanno seguito l'operazione di trovare in tempi rapidi una soluzione più efficace, che sia davvero un dissuasore per turisti e fiorentini a salire sulle pigne del ponte".