Turista tedesco cade in dirupo e muore a Ischia

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 25 MAG - Un turista tedesco di 71 anni è morto precipitando in un dirupo sulle colline sovrastanti Campagnano, a Ischia. L'uomo era con la moglie e con un'altra coppia: il gruppetto, lasciata la piazza di Campagnano, si è inerpicato lungo i sentieri laterali della montagna costeggiando dall'alto la zona costiera dell'isola. Giunti al Monte Piccolo, per cause ancora oggetto di accertamento dei carabinieri, l'uomo è precipitato in un dirupo ed è morto. La donna che era con lui è rimasta lievemente ferita. L'altra coppia di turisti tedeschi che era con loro ha dato l'allarme chiedendo aiuto al 115. I sanitari hanno avvisato anche i vigili del Fuoco e i carabinieri accorsi sul posto. Al momento si è in attesa delle disposizioni del pm di turno alla Procura di Napoli per la rimozione della salma che potrebbe avvenire anche con l'ausilio di un elicottero dei Vigili del Fuoco. (ANSA).