Maltempo: piogge e valanghe in Sri Lanka, almeno 10 morti

(ANSA) - COLOMBO, 26 MAG - Piogge battenti legate al monsone hanno causato nelle ultime ore in Sri Lanka allagamenti e valanghe che hanno un bilancio provvisorio di almeno dieci morti. Lo riferisce oggi il portale di notizie News 1st. Particolarmente colpito dalle avversità meteorologiche è il distretto di Ratnapura e la città capoluogo, dove almeno cinque valanghe e lo straripamento del fiume Kalu Ganga hanno costretto migliaia di persone ad abbandonare le loro case. Il prefetto del distretto, Dayananda Colombagama, ha comunicato ai media che in due località sono morte almeno dieci persone. E' emergenza, aggiunge il portale, anche in altri distretti dello Sri Lanka meridionale, come Kalutara, Hambantota, Kegalle, Galle e Matara.