Terrorismo: allarme per due tunisini entrati in Italia

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Una caccia a due presunti terroristi è partita per il possibile viaggio sospetto di due tunisini in Italia. "Una segnalazione partita ieri mattina dalla polizia di Como e che è stata raccolta e poi convogliata su tutto il territorio nazionale, dà in viaggio due tunisini legati al terrorismo islamico. Report e alert si susseguono ormai con ritmo quotidiano ma quest'ultima nota di ricerca è particolareggiata". I due, Fouad Khaskhoussi e Wassim Ben Hassem, si troverebbero a bordo di una Citroen di colore bianco di targa tedesca e sarebbero partiti dalla Germania. Non si sa come mai siano venuti in Italia ma entrambi sarebbero noti alle forze dell'ordine, uno anche per legami con il fondamentalismo.