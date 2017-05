Siria: raid Coalizione a confine Iraq, 35 uccisi

(ANSAmed) - BEIRUT, 26 MAG - E' di 35 persone uccise, tra cui donne e bambini, il bilancio di raid aerei della Coalizione anti-Isis al confine tra Siria e Iraq. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), secondo cui il raid è avvenuto nelle ultime ore a Mayadin, nella regione siriana di Dayr az Zor al confine con l'Iraq. Nell'attacco sono stati sparati almeno 4 missili, uno dei quali ha centrato un edificio di quattro piani e nel quale sono morte 26 persone. Altre 9 persone, tra cui 5 minori e 3 donne, sono morte nell'esplosione di un altro missile in un mercato.