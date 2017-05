Gara tra auto provoca morto,un arresto per omicidio stradale

(ANSA) - VENEZIA, 26 MAG - Una gara tra due auto ha provocato un incidente stradale che ha portato alla morte del conducente di una terza vettura del tutto estraneo alla vicenda e all' arresto, per omicidio stradale con l'aggravante della fuga di una persona, e per concorso ed omissione di soccorso per un'altra. E' accaduto a San Donà di Piave (Venezia) dove due cittadini kosovari uno a bordo di un'Alfa 147 e uno di un'Audi A3 stavano 'duellando' con una serie di sorpassi. Durante un sorpasso il conducente della'Audi A3 ha perso il controllo della vettura andando a centrare, sulla corsia opposta, la Ford di Massimo Giuliano Babbo 53enne residente ad Eraclea. Il fatto è stato visto da testimoni e i carabinieri una volta risaliti alla proprietà dell'Audi hanno individuato il guidatore, un kosovaro di 51 anni, che è stato arrestato per omicidio stradale e fuga. E' stata anche intercettata l'Alfa e i militari hanno identificato il secondo 'pilota', un suo connazionale di 26 anni arrestato per reato in concorso ed omissione di soccorso.