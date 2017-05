Maestre arrestate: Procura, maltrattamenti fisici e verbali

(ANSA) - PIACENZA, 26 MAG - "Un atteggiamento violento e non giustificato": così la Procura di Piacenza ha definito il modo di agire quotidiano delle due educatrici dell'asilo Nido Farnesiana arrestate ieri dai Cc con l'accusa di maltrattamenti nei confronti dei bambini. Piacentine di 53 e 31 anni, sono in carcere. A incastrarle, settimane di riprese con telecamere nascoste nell'asilo, che documentano schiaffi e insulti su 4 bimbi in particolare. "Immagini - dicono i pm Roberto Fontana e Antonio Colonna - che danno conto di modi di agire molto gravi e violenti, ben lontani anche da un semplice abuso di mezzi di correzione. Sono maltrattamenti fisici e verbali. Ancora più grave che si tratti di condotte messe in atto senza motivo, o senza alcun elemento primario da correggere". Il col.Corrado Scatarretico e il cap.Stefano Bezzeccheri hanno spiegato che l'indagine è iniziata in aprile. A rivolgersi ai militari è stata una collega delle due educatrici, che non riusciva più a sopportare quel modo di agire verso i bambini inermi. (ANSA).