Arrestato psichiatra: sequestrati 83 mila euro

(ANSA) - AOSTA, 26 MAG - Un maxi sequestro di 83 mila euro su cinque conti correnti e su un deposito titoli, frutto di compensi professionali indebiti: è quanto ha disposto la guardia di finanza nei confronti dello psichiatra aostano Marco Bonetti, di 63 anni, che si trova agli arresti domiciliari da fine marzo per violenza sessuale, truffa pluriaggravata, peculato e corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio. Il professionista, ex dipendente dell'Azienda Usl, è accusato di molestie sessuali a malate psichiatriche, ma anche di aver percepito denaro in cambio di farmaci ospedalieri e certificati medici falsi. Le indagini sono iniziate nell'autunno del 2016 e si sono avvalse anche di video registrazioni. Sono condotte dalla guardia di finanza e coordinate dal procuratore capo di Aosta facente funzioni Giancarlo Avenati Bassi. Al medico erano già stati sequestrati 6.500 euro durante le perquisizioni domiciliari. (ANSA).