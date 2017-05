Pakistan: protesta agricoltori a Islamabad

(ANSA) - ISLAMABAD, 26 MAG - La polizia pachistana ha fatto ricorso oggi ad Islamabad a sfollagente e idranti per contenere una protesta del partito Pakistan Kissan Ittehad (PKI) che chiedeva un maggior sostegno economico del governo per gli agricoltori. Lo riferisce la tv DawnNews. Centinaia di militanti giunti da diverse province del Paese si sono riuniti nel giorno della presentazione del bilancio annuale in Parlamento nell'area di D-Chowk, vicino alla 'zona rossa' che ospita gli edifici pubblici pachistani, per chiedere sussidi governativi per fertilizzanti ed elettricità. I manifestanti hanno scandito slogan ostili al primo ministro Nawaz Sharif e minacciato di assediare la capitale se le loro richieste non venissero esaudite. Ad un certo punto un corteo si è mosso in direzione del Parlamento, bloccato però quasi subito dagli agenti delle forze speciali.