Voucher: Rosato, noi difendiamo Gentiloni, scelte concordate

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - "Leggo ricostruzioni assurde sul PD che vuole utilizzare la questione voucher per mettere in difficoltà Gentiloni. Noi difendiamo il nostro premier e abbiamo sempre concordato la linea da seguire. Siamo pronti tuttavia a ritirarlo se questo è il volere del Governo. Non cerchiamo nessun incidente parlamentare avendo sempre parlato il linguaggio della chiarezza. Adesso aspettiamo indicazioni da Palazzo Chigi". Lo afferma Ettore Rosato, presidente dei deputati del Pd.