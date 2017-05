Voucher: Finocchiaro, non esiste alcuna tensione Governo-Pd

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - "Non esiste nessuna tensione tra il Governo e il Partito democratico. La proposta di emendamento che sarà presentata in Commissione rispecchierà totalmente la volontà dell'esecutivo in materia di regolazione del lavoro occasionale". Lo dichiara la ministra per i Rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro.