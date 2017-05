Adescata su Fb e ricattata, costretta a prostituirsi

(ANSA) - CERIGNOLA (FOGGIA), 26 MAG - L'adesca su Fb e la costringe a prostituirsi. E' accaduto a Cerignola (Foggia), dove la Polizia ha arrestato un uomo di 40 anni (del quale non sono state rese note le generalità), per estorsione e induzione e sfruttamento della prostituzione nei confronti di una ragazza. L'arrestato è un incensurato, originario del Gargano, ma residente a Cerignola. La giovane - della quale non è stata resa nota l'età - ha presentato denuncia il 17 maggio dichiarando di essere vittima di una serie di minacce e richieste estorsive da parte di un uomo che l'aveva adescata su Facebook presentandosi come ragazzo immagine di noti locali notturni di Roma, con tanto di fotografie e muscoli ben in vista. Dopo un primo periodo di amicizia virtuale, l'uomo, minacciando di raccontare di questa amicizia al fidanzato della ragazza, si era fatto inviare un video ed una serie di fotografie intime. Da quel momento erano iniziati i ricatti da parte dell'uomo che l'ha costretta a prestazioni sessuali.(ANSA).