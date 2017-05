Ragazzina 13 anni morta investita da treno a Messina

(ANSA) - MESSINA, 26 MAG - Una ragazzina di 13 anni è morta ieri investita da un treno nella frazione di Mini Marina, a Messina. Non sono ancora chiare le cause dell'incidente come scrive la Gazzetta del Sud, la polizia al momento non esclude alcuna pista: un gioco finito male o una caduta accidentale. La ragazza sarebbe passata da un cancello che permette di accedere alla stazione e sulle rotaie è stata investita dal treno che fa la tratta Messina-Catania. Non vedendola tornare dalla palestra, i genitori hanno cominciata a cercarla quando hanno ricevuto la terribile notizia.